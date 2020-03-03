В РК решают проблему нехватки защитных масок

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Южнокорейское правительство, правящая партия и администрация президента договорились в среду о разработке мер по наращиванию производства защитных масок в рамках борьбы с вирусом COVID-19. Речь может идти об ограничении экспорта данного наименования товаров и стимулировании внутреннего производства, в том числе в выходные дни. Подобная договорённость достигнута на состоявшемся в Национальном собрании совещании представителей правящей Демократической партии Тобуро, правительства и администрации президента. Участники встречи договорились заняться вопросом обеспечения более равномерного и справедливого распределения масок. В этой связи, было предложено включить защитные маски в интерактивную систему обмена информацией о медикаментах, которая используется в аптеках. Она позволяет фармацевтам проверять историю покупок лекарств потребителем, чтобы предотвратить чрезмерное использование лекарств.