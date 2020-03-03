В РК представлен проект новых границ избирательных округов

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Во вторник комиссия по определению границ избирательных округов для парламентских выборов, намеченных на апрель, при Центральной избирательной комиссии РК передала на рассмотрение в Национальное собрание новый список избирательных округов. Согласно ему, 4 избирательных округа – Сэчжон в провинции Чхунчхон-Намдо, Хвасон в провинции Кёнгидо, Чхунчхон в провинции Канвондо и Сунчхон в провинции Чолла-Намдо поделены на два каждый. Кроме того, три избирательных округа – Сеул Новон-1,2,3 поделены на два – Сеул Новон-1,2. Четыре избирательных округа – Кёнги-Ансан санрок – 1,2 и Кёнги-Ансан танвон-1,2 изменены на три округа – Ансан-1,2,3. Избирательный округ Чхунчхон в провинции Канвондо разделён на два округа. 5 местных избирательных округа объединены в четыре. В провинции Чолла-Намдо избирательный округ Сунчхон разделён на две части. Одновременно количество остальных избирательных округов провинции сокращено на один. Подобный проект комиссии вызвал протест парламентариев. Депутат оппозиционной Объединённой партии будущего Ким Мён Ён от избирательного округа Кёнги-Ансан танвон-1 сказал, что новый проект нарушает права голоса жителей Ансана. Кроме того, депутат правящей Демократической партии Тобуро от избирательного округа Новон-1 Ко Ён Чжин заявил, что комиссия необоснованно «превратила Сеул в жертву выборов». Между тем, спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан выразил обеспокоенность по поводу отсутствия достаточного внимания к жителям отдалённых сельских регионов. Парламент может потребовать от комиссии пересмотреть свой проект, если за это выступят более двух третей членов парламентского комитета по вопросам административного управления и безопасности.