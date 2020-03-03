США ужесточили санитарно-карантинный контроль на авиарейсах

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В управлении транспортной безопасности США приняли решение в обязательном порядке проводить проверку температуры и наличия симптомов вируса COVID-19 в отношении пассажиров перед посадкой для всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в США из РК и северных регионов Италии. Данное решение вступит в силу с 11 часов утра 5-го марта по корейскому времени. Об этом 3 марта сообщили в посольстве РК в США, ссылаясь на сообщение вышеуказанного управления. Если температура пассажира превысит 38 градусов, он не будет допущен к посадке. Кроме того, если пассажир имеет какие-либо симптомы вируса COVID-19, в числе которых кашель, насморк или озноб, или в течение последних 14 дней он побывал в объектах карантина, в том числе в медицинском учреждении, ему также будет отказано в посадке.