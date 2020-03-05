Профицит платёжного баланса за январь сократился на 2,3 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, профицит платёжного баланса за первый месяц года составил 1 млрд 10 млн долларов, что на 2 млрд 300 млн долларов меньше, чем в январе прошлого года. Это связано с тем, что в этом году празднование Нового года по лунному календарю выпало на январь. Профицит товарного баланса снизился из-за уменьшения количества рабочих дней в связи с праздниками и составил 1 млрд 930 млн долларов, что на 3 млрд 830 млн долларов меньше, чем год назад. Экспорт сократился на 12,3%, составив 43 млрд 400 млн долларов, а импорт на 5,2% до 4 млрд 100 млн долларов. Сокращение экспорта продолжается уже 14 месяцев. Помимо новогодних праздников, снижению экспорта способствовало продолжающееся падение цен на основные экспортные товары, в том числе полупроводники и сталь. Платёжный баланс в сфере услуг зафиксировал дефицит в 2 млрд 400 млн долларов. При этом размер дефицита сократился на 1,5 млрд долларов. Положительное влияние оказал рост числа иностранных туристов. Дефицит туристического баланса составил 1 млрд 300 млн долларов, что на 210 млн долларов меньше по сравнению с январём прошлого года. Число иностранных туристов выросло на 15,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество корейцев, выезжающих за границу, сократилось на 13,7% из-за сокращения поездок в Японию.