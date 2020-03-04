Правительство РК принимает меры по решению проблемы нехватки защитных масок

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В связи с жалобами со стороны населения правительство РК объявило 5 марта о дополнительных мерах для решения проблемы нехватки защитных масок. В первую очередь решено увеличить количество масок, продаваемых через аптеки, почтовые отделения и магазины Ханаро, с 50% до 80% от общего объёма производства. Также рассматривается вариант полного запрета их экспорта. В настоящее время разрешено экспортировать не более 10% производимых масок. Главная проблема заключается в нехватке данного товара. В связи с этим принято решение ограничить продажу двумя масками в неделю на человека. Для этого предлагается использовать интерактивную систему обмена информацией о медикаментах между аптеками и портал учреждений медицинского обслуживания. Кроме того, будут приняты меры по стимулированию внутреннего производства. Ранее интенсивность производства в выходные составляла лишь половину полного объёма, но теперь планируется поддерживать постоянные темпы производства за счёт дополнительных субсидий.