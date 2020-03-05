МВФ задействует все доступные средства для борьбы с кризисом вокруг COVID-19

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В МВФ распространение COVID-19 назвали глобальной проблемой, заявив, что для её решения будут использованы все доступные финансовые средства и механизмы. Об этом было заявлено 4 марта на встрече с журналистами в штаб-квартире в Вашингтоне, которую провели глава МВФ Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Они отметили, что мировые показатели экономического роста в 2020 году упадут ниже уровня прошлого года. Кризис вокруг COVID-19 сказывается на всех секторах экономики, ограничивая передвижение людей и вызывая перебои в поставках. Поскольку трудно предсказать, сколько ещё продлится данная ситуация, в ближайшие недели МВФ скорректирует свои глобальные экономические прогнозы на этот год. Центральные банки стран «Большой семёрки» также принимают скоординированные меры. Банк Канады снизил базовую ставку на 0,5% впервые с середины 2015 года. За день до этого то же самое сделала ФРС США. Ранее министры финансов стран «Большой семёрки» и управляющие центральных банков провели телефонную конференцию, после которой объявили о намерении принять всевозможные политические меры для борьбы с кризисом.