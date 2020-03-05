Moody's: Дополнительный бюджет поддержит экономику РК

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Дополнительный бюджет правительства РК, нацеленный на ликвидацию последствий эпидемии вируса COVID-19, окажет помощь южнокорейской экономике. Такую оценку 5 марта озвучил старший вице-президент группы оценки суверенных рисков международного рейтингового агентства Moody's Investors Service Кристиан де Гусман. По его словам, дополнительный бюджет, в котором заложены расходы на временные и строго отобранные меры, не ухудшит реальное финансовое положение правительства, одновременно оказав большую поддержку экономике. По прогнозам, РК сохранит уровень задолженностей, более низкий по сравнению с другими странами, имеющими схожий с Сеулом кредитный рейтинг. Между тем, Гусман указал на фактор риска, выраженный в серьёзности проблемы эпидемии вируса COVID-19 и сложности прогнозирования продолжительности ситуации. По его словам, данный фактор может угрожать росту экономики и заставить власти выделить дополнительные финансовые субсидии.