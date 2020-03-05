Американские парламентарии призывают принять многолетнее оборонное соглашение с РК

Photo : YONHAP News

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял в среду резолюцию, призывающую заключить «взаимоприемлемое, многолетнее» соглашение о распределении расходов на оборону с РК, поскольку переговоры между двумя странами остаются в тупике. Авторы резолюции – парламентарии от штата Нью-Йорк Томас Суоцци и Элиот Энгель. Как отмечается в резолюции, в заключении взаимоприемлемых многолетних соглашений о специальных мерах нуждаются союз между РК и США, общие интересы двух стран в области национальной безопасности, 9 тысяч южнокорейских граждан, работающих на военных базах США, и 28.500 американских военнослужащих на Корейском полуострове. «Важно, чтобы соглашение отражало тесное партнёрство США с РК и способствовало достижению общей цели сохранения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,- подчёркивается в документе.