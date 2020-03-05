Пак Кын Хе представила официальное послание

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В среду адвокат бывшего президента РК Пак Кын Хе, находящейся в тюремном заключении с 2017 года, провёл пресс-конференцию в Национальном собрании и зачитал её обращение. В первой части послания Пак Кын Хе критикует нынешнюю власть, называя её «некомпетентной и лицемерной», говоря о том, что люди якобы жалуются на то, что жизнь становится всё труднее. Также она обратилась к нынешней оппозиции с призывом объединить силы. Лидер Объединённой партии будущего Хван Гё Ан поприветствовал обращение осужденной и заявил, что партия приложит все усилия для победы на всеобщих выборах. Представители партии Демократической партии Тобуро, партии Справедливого будущего и партии Справедливости высказались критически в отношении послания Пак Кын Хе, которое появилось всего за 40 дней до предстоящих выборов. С одной стороны аналитики говорят о том, что данное обращение может способствовать укреплению единства в среде консервативной оппозиции. А с другой стороны отмечается негативное влияние в виде вмешательства в выборы со стороны бывшего президента, отстраненного в результате крупного коррупционного скандала. Напомним, что Пак Кын Хе была приговорена к 25 годам тюремного заключения.