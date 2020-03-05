Госдепартамент США: Пока не время ослаблять санкции в отношении КНДР

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Пока не время спешить с ослаблением санкций в отношении КНДР. Как сообщила в среду радиостанция «Голос Америки», об этом заявил представитель госдепартамента США, отклонив тем самым соответствующий призыв Китая и России, который прозвучал в декабре прошлого года. В понедельник представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь вновь призвал ослабить санкции в отношении Северной Кореи, поскольку на неё негативно повлияла вспышка COVID-19. Как напомнил представитель госдепартамента, все члены Совета Безопасности ООН согласились с тем, что Северная Корея должна отказаться от провокаций, соблюдать резолюции Совета Безопасности и вести переговоры о денуклеаризации. Признав, что США озабочены гуманитарной ситуацией в КНДР, представитель госдепартамента отметил, что она возникла по вине властей страны, которые отдают приоритет разработке оружия массового уничтожения, а не улучшению жизни собственного народа.