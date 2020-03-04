Группы быстрого реагирования помогут южнокорейцам, находящимся в карантине во Вьетнаме

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5 марта из Сеула отправились три группы быстрого реагирования, которые окажут консульскую поддержку южнокорейцам, находящимся во Вьетнаме в карантине из-за опасений заражения вирусом COVID-19. 276 граждан РК изолированы в гостиницах, медицинских учреждениях и на военных объектах. Власти Вьетнама ужесточили политику въезда в страну, помещая в карантин всех прибывающих из РК. Как сообщил журналистам представитель МИД РК, группы приложат все усилия, чтобы помочь соотечественникам, если они захотят вернуться на родину или столкнутся с какими-либо трудностями. Он отметил, что самым важным на данный момент является обеспечение находящихся в карантине предметами первой необходимости. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, которая приехала в аэропорт, чтобы проводить группы во Вьетнам, выразила надежду на то, что в тесном сотрудничестве с дипломатическими миссиями во Вьетнаме удастся быстро решить проблемы, с которыми сталкиваются южнокорейские граждане. В состав каждой из трёх групп входят по четыре человека. Это представители министерства иностранных дел и полицейского управления. Они будут работать в зонах ответственности посольства РК в Ханое, а также генеральных консульств в Хошимине и Дананге.