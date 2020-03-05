Город Кёнсан объявлен «зоной особого управления» в связи с распространением COVID-19

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Вслед за городом Тэгу и уездом Чхондо-гун город Кёнсан провинции Кёнсан-Пукто объявлен «зоной особого управления» в связи с распространением вируса COVID-19. Соответствующее решение было принято в среду на состоявшемся в Тэгу заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям. На долю Кёнсана приходится 73% всех инфицированных в провинции Кёнсан-Пукто. В этом городе проживают около половины из 262 заразившихся последователей религиозной секты Синчхончжи. Кроме того, там есть случаи вторичного инфицирования и распространения вируса в небольших сообществах. Правительство планирует в случае необходимости создать дополнительные пункты диагностики для обеспечения интенсивного обследования на предмет наличия вируса COVID-19 среди жителей города Кёнсана. Сейчас в городе действуют три таких пункта. В случае роста числа инфицированных правительство планирует создать лечебные центры на базе малых и средних венчурных предприятий в Кёнсане и учебно-тренировочного центра в Тэгу.