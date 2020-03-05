Нелегальные мигранты в РК смогут подать заявку о выезде через интернет

Photo : YONHAP News

С 11 марта министерство юстиции РК предоставит возможность иностранцам, нелегально пребывающим на территории страны, сообщить о своём выезде в режиме онлайн. Это делается для того, чтобы минимизировать перемещение нелегальных иностранцев по стране и сократить, таким образом, риск распространения вируса COVID-19. Система добровольного предварительного уведомления о выезде была введена в октябре прошлого года с целью предотвращения выезда нелегальных иммигрантов, совершивших преступление на территории РК. Нелегалы могут добровольно сообщить о выезде, явившись за 3 дня до предполагаемой даты вылета в отделение иммиграционной службы по месту жительства и сдав отпечатки пальцев. В день отъезда они также подвергаются проверке на границе на предмет нахождения в розыске за совершение преступления. Согласно нововведению, теперь подать уведомление можно будет через портал иммиграционной службы Hi Korea за 3-15 дней до планируемого выезда, после чего явиться в заявленный пункт выезда с личными документами. Исключение составляют лица, в прошлом подвергавшиеся уголовному наказанию, а также держатели поддельных или чужих паспортов. Им необходимо будет явиться лично в отделение иммиграционной службы по месту жительства.