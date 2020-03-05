Сеул отрицает факт отправки медицинских масок в КНДР

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Официальный Сеул опроверг сообщения ряда местных СМИ о том, что РК предоставила Северной Корее медицинские маски для борьбы с вирусом COVID-19. Как заявил в четверг представитель министерства по делам воссоединения, южнокорейское правительство не предоставляло КНДР медицинских масок, и ни одна неправительственная организация не подала заявку на их поставку на Север. Правительство сожалеет, что некоторые СМИ предоставляют непроверенные данные, - отметил представитель министерства. Он предупредил, что в отношении распространителей ложных данных будут приняты соответствующие правовые меры, не исключив одновременно, что маски южнокорейского производства могли попасть в КНДР через Китай ещё до начала глобального распространения вируса COVID-19. Северная Корея не сообщала о фактах обнаружения вируса, но предприняла различные профилактические меры, в том числе, закрыла границу с Китаем и ужесточила карантинные требования для иностранцев.