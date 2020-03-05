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Правительство РК усилит контроль над производством и продажей защитных масок с целью решения проблемы их дефицита. С 6 марта продажи масок будут ограничены двумя в неделю на одного человека. Для контроля за выполнением данного требования в аптеках будут проверять удостоверение личности каждого покупателя. Кроме того, будет усилен контроль над производством материалов, предназначенных для пошива защитных масок. Запрещается экспорт как готовых масок, так и нетканого фильтрующего полотна – основного материала для их производства, за исключением особых случаев. Государство поможет производителям масок расширить производственные мощности, а в случае необходимости закупит нетканое фильтрующее полотно за рубежом. На прошлой неделе экспорт масок был ограничен десятью процентами общего объёма производства. Ежедневный выпуск будет увеличен с нынешних 10 млн до 13 млн масок, при этом производители и розничные продавцы будут обязаны ежедневно сообщать об объёмах производства и имеющихся запасах. В случае необходимости компании-производители масок получат поддержку, в том числе, рабочей силой. Нарушители могут быть подвергнуты тюремному заключению сроком до двух лет или штрафу до 50 млн вон или 42 тыс. долларов.