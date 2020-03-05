Начало семестра в детских садах и школах перенесено на 23 марта

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Начало нового семестра в начальных, средних и старших школах отложено ещё на две недели, до 23 марта. Как сообщил 5 марта на брифинге в правительственном комплексе в городе Сэчжоне заместитель начальника Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям Ким Ган Рип, данная мера направлена на то, чтобы сократить до минимума контакты между детьми и подростками, уменьшив тем самым возможность распространения вируса COVID-19. Детские дошкольные учреждения будут также закрыты до 23 марта. Работодатели обязаны предоставить сотрудникам ежегодный отпуск по уходу за детьми до десяти дней в год. Этот отпуск является неоплачиваемым, но правительство приняло решение выплачивать родителям с детьми до восьми лет по 50 тыс. вон или 42 доллара в день в течение пяти дней. Данное правило распространяется на обоих родителей. Таким образом, ребёнок может находиться под их присмотром в общей сложности 20 дней, а размер пособия составит 500 тыс. вон или 420 долларов.