Ким Чон Ын отправил Мун Чжэ Ину письмо

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын отправил президенту РК Мун Чжэ Ину письмо, в котором затронул ситуацию на Корейском полуострове и положение вокруг вируса COVID-19. Об этом 5 марта в ходе брифинга заявил главный секретарь администрации главы государства по связям с общественностью Юн До Хан. По его словам, северокорейский лидер отправил письмо 4 марта. В нём он написал слова поддержки южнокорейскому народу, противостоящему вирусу COVID-19. Ким Чон Ын также выразил уверенность в том, что РК обязательно победит, а также пожелал здоровья соотечественникам на Юге. Юн До Хан также отметил, что в письме Ким Чон Ын интересовался здоровьем Мун Чжэ Ина. Помимо этого, он отметил неизменное чувство дружбы и доверия, испытываемое к Мун Чжэ Ину. Сообщается, что в письме северокорейский лидер также изложил свою позицию по нынешней политической ситуации на Корейском полуострове. Глава РК отправил ответное письмо со словами благодарности.