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ВОЗ: Есть «обнадёживающие признаки» решения проблемы распространения COVID-19 в РК

Write: 2020-03-06 10:05:19Update: 2020-03-06 10:11:38

ВОЗ: Есть «обнадёживающие признаки» решения проблемы распространения COVID-19 в РК

Photo : YONHAP News

Есть «обнадёживающие признаки» решения проблемы распространения COVID-19 в РК. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил тенденцию к сокращению числа вновь выявленных случаев заражения, а также то, что распространение вируса ограничивается отдельными регионами. Хотя из разных стран мира поступает неутешительная информация о распространении вируса, в 115 странах не зарегистрировано ни одного инфицированного. Это свидетельствует о том, что распространение вируса можно сдержать. Между тем, глава ВОЗ призвал правительства всех стран мира принять планы действий в чрезвычайных ситуациях, подготовив необходимые условия для борьбы с возможным появлением инфекции.
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