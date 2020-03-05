ВОЗ: Есть «обнадёживающие признаки» решения проблемы распространения COVID-19 в РК

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Есть «обнадёживающие признаки» решения проблемы распространения COVID-19 в РК. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил тенденцию к сокращению числа вновь выявленных случаев заражения, а также то, что распространение вируса ограничивается отдельными регионами. Хотя из разных стран мира поступает неутешительная информация о распространении вируса, в 115 странах не зарегистрировано ни одного инфицированного. Это свидетельствует о том, что распространение вируса можно сдержать. Между тем, глава ВОЗ призвал правительства всех стран мира принять планы действий в чрезвычайных ситуациях, подготовив необходимые условия для борьбы с возможным появлением инфекции.