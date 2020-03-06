Сеул сожалеет по поводу решения Токио ограничить въезд из РК

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Министерство иностранных дел РК выразило в пятницу «крайнее сожаление» по поводу решения японских властей ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из РК из опасений распространения вируса COVID-19. Данная мера вступит в силу в предстоящий понедельник и будет действовать до конца марта. Накануне официальный Токио объявил, что все въезжающие в страну из РК и Китая должны пройти двухнедельный карантин в специально отведённых местах, где их проверят на наличие инфекции. Кроме того, Токио планирует временно приостановить действие безвизового режима для южнокорейских граждан. «Мы выражаем крайнее сожаление по поводу того, что Япония приняла столь необоснованную и чрезмерную меру без консультаций с представителями РК», - говорится в сообщении южнокорейского МИД, направленном журналистам. Ранее Япония запретила въезд побывавшим в городе Тэгу и уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто, где находится эпицентр распространения вируса COVID-19 в РК. Посол Японии в РК Кодзи Томита был вызван в пятницу в министерство иностранных дел РК, где министр Кан Гён Хва выразила ему протест по поводу решения Токио ввести новые ограничения на въезд в Японию южнокорейцев.