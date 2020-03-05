Правительство РК призывает производителей защитных масок увеличить выпуск продукции

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Правительство РК предоставит необходимую поддержку отечественным производителям нетканого фильтрующего полотна – основного материала для защитных масок. Об этом заявил в четверг в ходе посещения завода компании-производителя нетканого фильтрующего полотна Clean & Science министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо. Он отметил, что южнокорейцы должны иметь свободный доступ к необходимому количеству защитных масок, и правительство сделает всё возможное для этого. Эпидемия вируса COVID-19 привела к дефициту масок, вынудив ввести фактически систему их распределения. В соответствии с мерой, объявленной ранее на этой неделе, южнокорейцы имеют возможность купить только две маски в неделю в определённые дни в зависимости от года рождения. Начиная с 6 марта, правительство РК запретило экспорт как готовых масок, так и материалов для их производства. Производители обязаны ежедневно отчитываться об объёмах производства и имеющихся запасах. Правительство выделит 2 млрд. 800 млн вон или 2 млн. 300 тыс. долларов на обновление производственных мощностей стране, чтобы до конца апреля увеличить суточное производство нетканого фильтрующего полотна с нынешних 12,9 тонны до 27 тонн.