Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК составило 6.824 человека

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По состоянию на полночь 6 марта общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК составило 6.284 человека. Их число увеличилось за сутки на 518 человек, причём 367 из них выявлено в городе Тэгу, а 123 - в провинции Кёнсан-Пукто. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, в других городах и провинции страны зафиксированы единичные случаи заражения, в частности в Сеуле – 2 новых случая. Около 60% всех подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции связаны с филиалом религиозной секты Синчхончжи в городе Тэгу. С момента появления вируса умерли 43 южнокорейца. Это главным образом пожилые люди с хроническими заболеваниями. 6 марта из медицинских учреждений выписаны 20 полностью выздоровевших пациентов, а общее количество выздоровевших составило 108 человек.