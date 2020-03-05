Северокорейские СМИ не сообщают о письме Ким Чон Ына президенту РК

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Северокорейские СМИ не сообщают об отправке личного письма председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына президенту РК Мун Чжэ Ину, в котором выражена поддержка южнокорейцам в борьбе с коронавирусом. Не сообщается также об ответном письме Мун Чжэ Ина северокорейскому лидеру, в котором содержатся слова благодарности за поддержку. Учитывая, что все политические действия Ким Чон Ына обычно освещаются северокорейскими СМИ на следующий день, маловероятно, что сообщение об обмене письмами вообще появится. Это может свидетельствовать о том, что Север занял позицию так называемой «стратегической неопределённости». Она не исключает возможности как улучшения, так и дальнейшего ухудшения межкорейских отношений в зависимости от политической ситуации. Лидеры Севера и Юга обменялись письмами впервые с начала года.