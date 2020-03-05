У всех пассажиров в аэропорту Инчхон будут измерять температуру

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Начиная со следующей недели, вводится контроль температуры тела всех пассажиров в аэропорту Инчхон, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса COVID-19. Об этом сообщили в четверг в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. При этом измерение температуры у пассажиров, вылетающих в США, Китай и Объединённые Арабские Эмираты, будет осуществляться трижды: у входа в терминал, в зоне специального контроля и перед посадкой в самолёт. Пассажиры, вылетающие в другие страны, будут подвергаться двукратной проверке температуры: у входа в терминал и в зоне специального контроля. Компания Korean Air с 29 февраля измеряет температуру у всех пассажиров, вылетающих в США, а с 5 марта – у всех своих пассажиров, независимо от направления. 6 марта аналогичные меры приняла компания Asiana Airlines. Авиакомпании сократили количество рейсов на большинстве своих международных маршрутов из-за сокращения числа пассажиров.