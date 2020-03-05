Во всех государственных учреждениях РК созданы круглосуточные кризисные центры

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Начиная с 4 марта, во всех государственных учреждениях РК работают круглосуточные кризисные центры, которые координируют борьбу с распространением вируса COVID-19. Как сообщили в пятницу в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, они будут работать до тех пор, пока не завершится эпидемия COVID-19. Выступая во вторник на заседании правительства, президент РК Мун Чжэ Ин распорядился усилить меры борьбы с распространением вируса, в круглосуточном режиме отслеживая ситуацию в стране, чтобы преодолеть экономические и другие трудности, вызванные распространением вируса. Президент поручил всем правительственным учреждениям усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации. Кризисные центры будут находиться в постоянном контакте друг с другом, взаимодействуя с Центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, Корейским центром контроля и профилактики заболеваний, правительством и администрацией президента.