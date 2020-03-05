Страны Европы осудили недавние запуски снарядов в КНДР

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5 марта Совет Безопасности ООН провёл закрытое обсуждение недавнего запуска Пхеньяном снарядов малой дальности. Северокорейская тема была затронута на заседании по Сирии в категории дополнительных тем. Сразу после завершения заседания Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Эстония приняли совместное заявление, в котором осудили действия КНДР. Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что эти пять европейских страны выражают глубокие опасения по поводу испытания Севером баллистических ракет. Он отметил, что с мая прошлого года Пхеньян провёл 14 запусков баллистических ракет, продолжая работу над ядерной программой. Хойсген подчеркнул, что участники заявления осуждают провокационные действия КНДР, которые являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В заявлении также изложен призыв к Пхеньяну вернуться к переговорам по денуклеаризации с Вашингтоном.