Сеул ответит на решение Токио ограничить въезд в Японию граждан РК

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Администрация президента РК выразила сожаление по поводу введённых официальным Токио ограничений на въезд в Японию лиц, прибывших из РК, из опасений распространения вируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам состоявшегося в пятницу заседания Совета национальной безопасности при президенте РК. Сеул рассмотрит возможность принятия необходимых мер в соответствии с принципом взаимности, поскольку правительство Японии предпринимает необоснованные шаги без предварительной консультации с южнокорейским правительством. В то время как РК серьёзно занимается проблемой распространения вируса COVID-19 в рамках своей карантинной системы, которая высоко оценивается остальным миром, Япония теряет доверие мирового сообщества из-за своих недостаточных карантинных мероприятий,- говорится в заявлении. Ранее Сеул отказался ограничивать въезд прибывающих из стран, охваченных эпидемией COVID-19, включая Японию, несмотря на неоднократные призывы сделать это в рамках усилий по ограничению распространения вируса.