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Политика

Пхеньян не ответил на призыв Сеула сотрудничать в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-03-06 15:57:08Update: 2020-03-06 16:08:17

Пхеньян не ответил на призыв Сеула сотрудничать в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

Северная Корея не обращалась с просьбой о помощи в борьбе с вирусом COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. Об этом заявил в пятницу представитель министерства по делам воссоединения РК, прокомментировав тем самым сообщения СМИ о том, что такая просьба содержалась в личном письме северокорейского лидера Ким Чон Ына президенту РК Мун Чжэ Ину. В частности, крупная южнокорейская газета «Чосон  ильбо» сообщила в тот же день, что стремление к противоэпидемическому сотрудничеству с Сеулом было якобы одним из основных пунктов письма Ким Чон Ына, а Мун Чжэ Ин ответил, что сотрудничество с Севером в области здравоохранения всегда возможно. Ранее южнокорейская сторона выражала надежду на сотрудничество с Севером в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые могут передаваться через межкорейскую границу. Однако Пхеньян не ответил на предложение о сотрудничестве. 
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