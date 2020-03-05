Пхеньян не ответил на призыв Сеула сотрудничать в борьбе с вирусом COVID-19

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Северная Корея не обращалась с просьбой о помощи в борьбе с вирусом COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. Об этом заявил в пятницу представитель министерства по делам воссоединения РК, прокомментировав тем самым сообщения СМИ о том, что такая просьба содержалась в личном письме северокорейского лидера Ким Чон Ына президенту РК Мун Чжэ Ину. В частности, крупная южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила в тот же день, что стремление к противоэпидемическому сотрудничеству с Сеулом было якобы одним из основных пунктов письма Ким Чон Ына, а Мун Чжэ Ин ответил, что сотрудничество с Севером в области здравоохранения всегда возможно. Ранее южнокорейская сторона выражала надежду на сотрудничество с Севером в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые могут передаваться через межкорейскую границу. Однако Пхеньян не ответил на предложение о сотрудничестве.