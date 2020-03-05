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По состоянию на 16 часов 6 марта общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК составило 6.593 человека. Их число увеличилось с начала суток на 309 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, основными источниками распространения вируса продолжают оставаться город Тэгу (4.694 случая заражения) и провинция Кёнсан-Пукто (984). В других городах и провинции страны зафиксированы единичные случаи заражения, в частности в Сеуле – 4 новых случая. Около 60% всех подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции связаны с филиалом религиозной секты Синчхончжи в городе Тэгу. С момента появления вируса умерли 43 южнокорейца. Это главным образом пожилые люди с хроническими заболеваниями. 5 марта из медицинских учреждений выписаны 20 полностью выздоровевших пациентов, а общее количество выздоровевших составило 108 человек.