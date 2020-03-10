Сеул и Токио ввели в действие взаимные ограничения на въезд

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С полуночи 9 марта вступили в силу введённые Сеулом и Токио взаимные ограничения на въезд, что фактически заблокировало поездки между двумя соседними странами. Как сообщили в министерствах иностранных дел и юстиции РК, Сеул приостановил действие программы безвизового пребывания граждан Японии на срок до 90 дней и аннулировал выданные ранее визы. Для всех иностранцев, прибывающих из Японии, применяется специальная процедура въезда. О данных ограничительных мерах было объявлено 6 марта в ответ на решение Токио ввести ограничения на въезд из РК из-за опасений распространения вируса COVID-19. Японская сторона объявила, что с полночи 9 марта всем прибывающим из РК и Китая будет предложено соблюдать режим карантина в определённых местах в течение двух недель и воздерживаться от использования общественного транспорта. В ответ южнокорейская сторона выразила «крайнее сожаление» по поводу введения необоснованных и чрезмерных мер без консультаций с представителями РК, предупредив об ответных мерах.