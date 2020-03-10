Чон Сэ Гюн: Появились предпосылки к сокращению распространения вируса COVID-19

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Темпы роста числа инфицированных вирусом COVID-19 замедляются три дня подряд, что даёт повод для оптимистичных прогнозов. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении к народу страны премьер-министр РК Чон Сэ Гюн. По его словам, пока рано с уверенностью утверждать что-либо, но, благодаря сотрудничеству правительства и местных органов власти, организаций здравоохранения и граждан страны, появились предпосылки приближения коренного перелома в решении проблемы. Чон Сэ Гюн пообещал активизировать усилия для обеспечения бесперебойного функционирования новой системы распределения защитных масок среди населения. Пока спрос на них существенно превосходит предложение, что вызывает жалобы людей, которые часами стоят в длинных очередях, чтобы купить маски. В соответствии с новой мерой, которая вступила в силу 9 марта, граждане могут купить две защитные маски в неделю в определённые дни, в зависимости от последней цифры их года рождения.