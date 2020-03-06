КНДР запустила три снаряда малой дальности в направлении Восточного моря

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В 7:36 утра 9 марта Северная Корея запустила три снаряда малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён из района Сондок провинции Хамгён-Намдо в северо-восточном направлении. Снаряды, тип которых пока не удалось установить, пролетели около 200 км, достигнув высоты около 50 км. Южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и следят за ситуацией. По мнению военных, пуски снарядов осуществлены в рамках очередных учений северокорейских вооружённых сил. Предыдущие пуски снарядов, которые, по мнению экспертов, могут быть баллистическими ракетами малой дальности, состоялись 2 марта после трёхмесячного перерыва. Тогда два снаряда были запущены из района города Вонсана провинции Канвондо в сторону Восточного моря. Они пролетели около 240 км, достигнув высоты порядка 35 км.