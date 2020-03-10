В РК подтверждены 7.478 случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на 16 часов 9 марта в РК подтверждены 7.478 случаев заражения вирусом COVID-19. С начала суток выявлены 96 новых случаев. Таким образом, налицо тенденция к сокращению темпов роста заболеваемости. Начиная с 10 марта, Корейский центр контроля и профилактики заболеваний будет обновлять данные о ситуации с распространением вируса COVID-19 один раз в день в 10:00 утра по состоянию на прошедшие сутки. С момента обнаружения вируса в РК умер 51 человек. Это главным образом пожилые пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. Около 90% новых случаев заражения приходится на город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. 166 человек полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений, в том числе, 36 человек за минувшие сутки. 90% всех заражённых приходятся на Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. 62,5% случаев связаны с сектой Синчхончжи.