ЦТАК: 9 марта лидер КНДР руководил учениями дальнобойной артиллерии

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын руководил 9 марта учениями «фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений Корейской народной армии по нанесению огневого удара». Об этом сообщило 10 марта агентство ЦТАК, отметив, что стрельбы были проведены «в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей по нанесению внезапного военного контрудара». В сообщении подчёркивается, что северокорейский лидер «выразил удовлетворение» результатами учений и поставил задачу продолжать подготовку артиллеристов. По сообщению Комитета начальников штабов вооружённых сил РК, утром 9 марта из района Сондок провинции Хамгён-Намдо были запущены три снаряда малой дальности. Они пролетели около 200 км, достигнув высоты около 50 км. Это были вторые с начала года артиллерийские стрельбы. Предыдущие состоялись 2 марта, когда два снаряда были запущены из района города Вонсана провинции Канвондо в сторону Восточного моря. Они пролетели около 240 км, достигнув высоты порядка 35 км.