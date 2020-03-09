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Финансовые власти РК примут меры по стабилизации рынка в связи с колебаниями, вызванными распространением вируса COVID-19 и снижением мировых цен на нефть. Будут, в частности, ужесточены правила короткой продажи акций, которую называют также продажей без покрытия или игрой на понижение. Имеется в виду продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент продажи не владеет. Данное решение было принято на совещании министров экономического блока, состоявшемся во вторник в Сеуле. Как сообщил представитель министерства планирования и финансов, новые правила вступят в силу немедленно, а их детали Финансовый комитет объяснит после закрытия фондового рынка. Решение финансовых властей последовало за произошедшим в понедельник падением рынка. Оно было вызвано, главным образом, массовыми короткими продажами со стороны иностранцев в ожидании снижения цен на акции. Иностранные инвесторы продали в течение дня ценные бумаги на сумму 1 млрд 100 млн долларов. Это самая высокая сумма с 1999 года, когда начали регулярно отслеживать ситуацию на рынке.