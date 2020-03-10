Число заражённых вирусом COVID-19 в РК – 7.513 человек

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на полночь 10 марта в РК подтверждены 7.513 случаев заражения вирусом COVID-19. В течение суток 9 марта выявлен 131 новый случай заражения. Это самый низкий за последние две недели суточный рост числа подтверждённых случаев заболевания. С момента обнаружения вируса в РК умерли 54 человека, в том числе, 3 человека - за минувшие сутки. Это главным образом пожилые пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. 247 человек полностью вылечились и выписаны из медицинских учреждений. Между тем, крупнейшим в Сеуле очагом распространения вируса COVID-19 стал колл-центр в муниципальном округе Куро-гу. С ним связаны по крайней мере 22 случая заражения, но их число может увеличиться. 19-этжное здание, на 11-м этаже которого расположен колл-центр, закрыто на дезинфекцию. Сотрудникам коммерческих объектов и жителям квартир, расположенных в здании, рекомендовано соблюдать режим добровольного карантина.