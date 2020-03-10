Глава МИД РК выразила сожаление по поводу запрета на въезд южнокорейцев в Саудовскую Аравию

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва выразила глубокое сожаление по поводу запрета на въезд южнокорейских граждан в Саудовскую Аравию из-за опасений распространения вируса COVID-19. В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора со своим коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом глава южнокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Сеул делает всё возможное для борьбы с вирусом COVID-19. Она напомнила, что южнокорейские компании участвуют в крупных строительных проектах в Саудовской Аравии, которые в значительной степени способствуют её экономическому развитию. 27 февраля Саудовская Аравия разрешила въезд в страну только южнокорейцам с действующим видом на жительство, а 8 марта всем гражданам РК был запрещён въезд в страну. Фейсал бен Фархан Аль Сауд пояснил, что запрет на въезд был введён из-за растущего числа заражённых вирусом COVID-19 в Саудовской Аравии. Тем не менее, он обещал обсудить с другими министрами возможность ослабления запрета на въезд для южнокорейских предпринимателей.