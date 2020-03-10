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Ситуация на фондовом рынке РК постепенно стабилизируется. Институциональные покупки акций компенсировали во вторник утром их чистые продажи, которые накануне оказались рекордными из-за опасений глобального распространения вируса COVID-19 и стремительного падения мировых цен на нефть. По состоянию на 11:15 утра 10 марта, базовый индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 5,01 пункта, или на 0,26% по сравнению с предыдущим днём, составив 1949,76 пункта. 9 марта индекс упал ниже психологически важного уровня в 2000 пунктов, опустившись более чем на 4%. Перед открытием фондового рынка финансовые власти объявили о предстоящем ужесточении правил короткой продажи акций, которую называют также продажей без покрытия или игрой на понижение. Имеется в виду продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент продажи не владеет. Курс национальной валюты составил во вторник утром 1199,60 воны за доллар США, снизившись на 4,60 воны по сравнению с предыдущим днём.