Президент РК распорядился решить вопрос о зарубежных поездках южнокорейских бизнесменов

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Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился во вторник решить по дипломатическим каналам вопрос о посещении южнокорейскими бизнесменами стран, которые ввели ограничения на въезд граждан РК из-за опасений распространения вируса COVID-19. Речь идёт о бизнесменах, которые имеют документы, подтверждающие отрицательный результат анализа на вирус COVID-19. В общей сложности более ста стран и территорий ввели запрет на въезд южнокорейских граждан или ужесточили карантинные требования. Это затрудняет деловые поездки и может привести к сокращению экономической активности. Представитель администрации президента уклонился от ответа на вопрос о том, будут ли проводиться такие консультации с Японией. Правительство РК приостановило действие безвизового режима с Японией и приняло другие контрмеры в ответ на решение Токио ввести ограничения на въезд южнокорейских граждан из-за опасений распространения вируса COVID-19.