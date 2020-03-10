Ситуация на фондовом рынке РК частично стабилизировалась

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Ситуация на фондовом рынке РК, который 9 марта практически обрушился из-за опасений глобального распространения вируса COVID-19 и стремительного падения мировых цен на нефть, 10 марта частично стабилизировалась. Институциональные покупки акций компенсировали во вторник утром их чистые продажи, которые накануне оказались рекордными Главный индекс Корейской биржи KOSPI, хотя и остался ниже психологически важного уровня в 2000 пунктов, повысился на 8,16 пункта или 0,42%, составив 1.962,93 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил 619,97 пункта. Он повысился на 5,37 пункта или 0,87%. Курс национальной валюты составил по итогам торгов 1193,20 воны за доллар США, снизившись на 11 вон по сравнению с предыдущим днём. Между тем, финансовые власти решили принять меры по стабилизации рынка. В течение трёх месяцев, начиная с 11 марта, будут ужесточены правила короткой продажи акций, которую называют также продажей без покрытия или игрой на понижение. Имеется в виду продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент продажи не владеет. Данное решение было принято на совещании министров экономического блока, состоявшемся утром 10 марта в Сеуле. В частности, короткие продажи акций компаний, которые признают рискованными, будут запрещены на 10 торговых сессий.