Южнокорейские учёные получили белок, определяющий антитела к COVID-19

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Южнокорейские специалисты получили белок, необходимый для определения антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник сообщили в Корейском институте здравоохранения. Новый белок получил название Probe. По словам специалистов, теперь стало возможным обнаружение клеток, продуцирующих нейтрализующие антитела к вирусу в организме выздоровевших пациентов, что в итоге позволит выделить антитела к COVID-19. В дальнейших планах учёных - провести оценку свойств данного белка. Между тем, специалисты активно работают над получением вакцины против коронавирусной инфекции. Планируется расширить бюджет, после чего приступить к разработке животной модели и плазменной вакцины. По сообщениям Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, рассматривается вопрос о создании исследовательского института вирусных и инфекционных заболеваний.