Сеул ведёт переговоры со странами, временно ограничившими въезд из РК

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Правительство РК проводит активные переговоры со странами, временно ограничившими въезд из РК в связи с распространением вируса COVID-19. Стороны обсуждают вопрос об исключениях для выезжающих из страны в целях бизнеса. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель министерства иностранных дел РК. По его словам, переговоры ведутся с двадцатью странами, с которыми РК имеет тесные экономические связи, в числе которых Китай, Вьетнам, Кувейт, Катар, Турция и другие государства. В настоящий момент порядка 700 технических сотрудников Samsung Display находятся во Вьетнаме и не могут приступить к выполнению своих обязанностей в связи с двухнедельным карантиом в отношении прибывающих их РК. По данному вопросу ведётся активная работа с вьетнамским правительством. На данный момент южнокорейцы не испытывают проблем при въезде на территорию США, однако с учётом текущей ситуации проводятся переговоры о предоставлении права въезда бизнесменам на случай введения соответствующих ограничений.