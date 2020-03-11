90 сотрудников колл-центра в Сеуле заразились коронавирусом COVID-19

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Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 из числа сотрудников колл-центра, находящегося в районе Силлим-дон сеульского муниципального округа Куро-гу, и членов их семей составляет 90 человек. Об этом сообщил в среду мэр Сеула Пак Вон Сун в интервью радио CBS. По состоянию на 11 марта, среди заболевших 62 человека зарегистрированы в Сеуле, 13 - в провинции Кёнгидо, 15 - в Инчхоне. На сегодняшний день это крупнейший очаг заболевания в Сеуле, - отмечает градоначальник. Колл-центр, где произошло массовое заражение COVID-19, находится на 11-м этаже здания Korea Building. Штат сотрудников составляет 207 человек. В общей сложности в здании работают 550 человек, в отношении которых проводится проверка на наличие заражения коронавирусом. В ходе проверки выяснилось, что два сотрудника колл-центра связаны с религиозной организацией Синчхончжи. Анализы показали, что данные граждане не заражены коронавирусом COVID-19.