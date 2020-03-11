Сеул выразил сожаление в связи с мерами Токио по ограничению въезда из РК

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Сеул выразил сожаление в связи с введением Токио ограничений на въезд из РК. Как заявил во вторник представитель администрации южнокорейского президента Юн Чжэ Гван, данные меры были приняты Токио без каких-либо предварительных уведомлений. 5 марта южнокорейское правительство направило официальный запрос в Токио с целью прояснить ситуацию, однако на тот момент японская сторона полностью опровергла данный факт, что в итоге не соответствовало действительности, - подчеркнул Юн Чжэ Гван. Сеул настаивает на необходимости проведения предварительных консультаций. В Токио не исключили возможности введения ограничительных мер непосредственно перед заявлением премьер-министра Синдзо Абэ о решении ограничить въезд из РК. При этом не сообщались подробности, касающиеся двухнедельного карантина для прибывающих из РК и приостановления безвизового въезда для южнокорейских граждан. В свою очередь, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга настаивает на том, что южнокорейская сторона была заранее уведомлена о действиях Токио по дипломатическим каналам.