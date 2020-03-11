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Политика

Правительство может увеличить дополнительный бюджет

Write: 2020-03-11 11:48:40Update: 2020-03-11 17:35:17

Правительство может увеличить дополнительный бюджет

Photo : YONHAP News

Администрация президента, правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро рассмотрят вопрос об увеличении дополнительного бюджета, нацеленного на преодоление экономических последствий коронавируса COVID-19, и расширении списка его пунктов. Об этом  сообщил в среду глава комитета по ликвидации последствий COVID-19, бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён. По его словам, на следующей неделе, возможно, будут объявлены и применены меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в рамках Корейского кредитного гарантийного фонда (KODIT) и Корейской технологическо-финансовой корпорации (KIBO), а также расширения стабилизационного фонда. То же самое касается мер поддержки отрасли воздушных перевозок и туризма. Эти пункты будут отражены в дополнительном бюджете. Ли Нак Ён добавил, что правительство поставило цель одобрить проект дополнительного бюджета до начала следующей недели.
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