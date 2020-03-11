Правительство может увеличить дополнительный бюджет

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Администрация президента, правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро рассмотрят вопрос об увеличении дополнительного бюджета, нацеленного на преодоление экономических последствий коронавируса COVID-19, и расширении списка его пунктов. Об этом сообщил в среду глава комитета по ликвидации последствий COVID-19, бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён. По его словам, на следующей неделе, возможно, будут объявлены и применены меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в рамках Корейского кредитного гарантийного фонда (KODIT) и Корейской технологическо-финансовой корпорации (KIBO), а также расширения стабилизационного фонда. То же самое касается мер поддержки отрасли воздушных перевозок и туризма. Эти пункты будут отражены в дополнительном бюджете. Ли Нак Ён добавил, что правительство поставило цель одобрить проект дополнительного бюджета до начала следующей недели.