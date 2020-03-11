Занятость в РК в феврале увеличилась на 492 тыс. человек

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, численность занятого населения РК составила в конце февраля 26 млн 838 тыс. человек, что на 492 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост занятости третий месяц подряд превышает 400 тыс. человек. Уровень занятости среди южнокорейцев старше 15 лет, достигший 60%, является максимальным за февраль с 1982 года. В сфере здравоохранения и социального обеспечения создано более 200 тыс. новых рабочих мест, в сфере логистики, сельского, лесного и рыбного хозяйства – более 80 тыс., в сфере промышленного производства - 34 тыс. При этом число рабочих мест в оптовой и розничной торговле сократилось более чем на 100 тыс. Уровень безработицы составил 4,1%, снизившись на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 9%, сократившись на 0,5% по сравнению с прошлым годом.