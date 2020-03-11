Посол США Гарри Харрис посетил аэропорт Инчхон

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Посол США Гарри Харрис побывал в среду в международном аэропорту Инчхон, чтобы ознакомиться с процедурой контроля температуры пассажиров, вылетающих в США . Он, в частности, посетил второй терминал, где получил данные о процессе проверки от представителей министерства сухопутных территорий и транспорта РК и международного аэропорта Инчхон. «Я ценю тяжелую работу, которую персонал аэропорта выполняет не только для американцев, но и для всех. РК работает над тем, чтобы ограничить распространение COVID-19 по всему миру», - заявил Харрис. «Корейская поэтапная модель сдерживания вируса при сотрудничестве правительства и аэропорта Инчхон может стать примером для других стран», - добавил он. «Визит в аэропорт Инчхон, направленный на ознакомление с мерами правительства РК по борьбе с вирусом и по работе с пассажирами, отправляющимися в США, был прекрасным. Впечатлили серьёзные и всеобъемлющие усилия местных властей. Спасибо всем за усердную работу», - написал Гарри Харис в своем аккаунте в Twitter. Во вторник правительство РК сообщило, что на международных рейсах в аэропортах Инчхон и Кимхэ перед посадкой будет проводиться проверка температуры пассажиров, которые также должны заполнить анкеты о состоянии здоровья. Если температура выше 37,5 градусов, то человека не допускают к посадке.