В РК собеседования с соискателями работы проводятся дистанционно

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Коронавирус COVID-19 оказал большое влияние на рынок труда в Корее. Многие предприятия в целях недопущения распространения заболевания приняли решение о проведении дистанционного отбора новых сотрудников с использованием средств видеосвязи и других технологий. В SK Innovation в эту среду сообщили о проведении собеседований с соискателями работы в режиме видеоконференции. Компания уже не в первый раз применяет технологические наработки при отборе новых сотрудников. В прошлом году был использован специальный чат-бот, отвечающий на вопросы соискателей работы. Другая корейская компания LG Electronics сообщила о намерении использовать средства видеосвязи на первом этапе собеседований. Этому примеру последовали другие крупные предприятия, включая Kakao и CJ Group. Между тем, социологи сообщают, что три из пяти южнокорейцев, планирующих трудоустроиться в этом году, испытывают чувство беспокойства в связи с распространением COVID-19.