Число заражённых вирусом COVID-19 в РК – 7.755 человек

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на полночь 11 марта в РК подтверждены 7.755 случаев заражения вирусом COVID-19. В течение суток 10 марта выявлены 242 новых случая заражения. С момента обнаружения вируса в РК умерли 60 человек, в том числе, 6 человек - за минувшие сутки. Это главным образом пожилые пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. 288 человек полностью вылечились и выписаны из медицинских учреждений. Между тем, крупнейшим в Сеуле очагом распространения вируса COVID-19 стал колл-центр в муниципальном округе Куро-гу. С ним связаны по крайней мере 93 случая заражения, но их число может увеличиться. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, основными источниками распространения вируса продолжают оставаться город Тэгу (5.794 случая заражения) и провинция Кёнсан-Пукто (1.135).