В РК будут открыты центры оказания медицинской помощи больным с симптомами COVID-19

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В ближайшее время в РК будут открыты экстренные центры оказания медицинской помощи больным с симптомами COVID-19, находящимся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в среду в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Данные меры приняты в связи с отказом некоторых центров скорой медицинской помощи принимать таких больных в связи с опасениями распространения инфекции. В новых экстренных центрах будут созданы карантинные зоны на пять и более койко-мест, в которых должны быть созданы места для карантина, помещения для сопровождающих и зона лечения тяжёлых пациентов. У входа также будут установлены пункты определения наличия вируса в организме и степени тяжести симптомов заболевания. Как минимум два подобных центра должны быть открыты в каждом городе или провинции на базе местных служб скорой помощи при медицинских учреждениях. Для обеспечения их работы и закупки оборудования власти выделят денежные средства.