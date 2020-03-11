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Пентагон: РК и США сохраняют боеготовность, несмотря на перенос учений

Write: 2020-03-11 15:51:57Update: 2020-03-11 18:30:14

Пентагон: РК и США сохраняют боеготовность, несмотря на перенос учений

Photo : YONHAP News

Бессрочный перенос совместных военных учений РК и США ввиду эпидемии COVID-19 не стал причиной резкого ослабления боеготовности войск двух стран. Об этом заявил 10 марта на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман. Он выразил надежду на возобновление усилий по укреплению совместной боеготовности после того, как вспышка вируса пройдёт, и погода станет теплее. Заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов вворужённых сил США контр-адмирал Уильям Бирн также сказал, что РК и США отменили или отложили крупномасштабные совместные военные учения, а совместные манёвры на уровне небольших войсковых соединений продолжаются. Он подчеркнул, что обе страны максимально используют возможности по поддержанию боеготовности. Ранее в Сеуле и Вашингтоне сообщали, что двухнедельные южнокорейско-американские командно-штабные учения «Тонмэн»,  начало которых было запланировано на 9 марта, откладываются на неопределённый срок.
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